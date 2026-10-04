Domingo, 4 de Octubre 2026
Política

Quintela anuncia la incorporación de 272 nuevos policías tras la salida de Zárate del Ministerio de Seguridad

El gobernador Ricardo Quintela anunció la salida de Miguel Ángel Zárate del Ministerio de Seguridad y la incorporación de 272 nuevos efectivos a la Policía de La Rioja. Este cambio busca mejorar la seguridad provincial ante el creciente reclamo ciudadano y optimizar la respuesta ante emergencias. La comunidad espera que estas modificaciones se traduzcan en acciones concretas para enfrentar las problemáticas actuales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Quintela anuncia la incorporación de 272 nuevos policías tras la salida de Zárate del Ministerio de Seguridad
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La salida de Miguel Ángel Zárate del Ministerio de Seguridad de La Rioja marca un cambio importante en la gestión de la seguridad provincial. El gobernador Ricardo Quintela anunció este jueves que la decisión de Zárate fue personal, en el contexto de una reestructuración del área de seguridad.

En el mismo comunicado, se confirmó la incorporación de 272 nuevos efectivos a la Policía de La Rioja y al Servicio Penitenciario. De estos, el 80% ingresará como oficiales y el 20% como agentes, todos con formación en Técnico Especializado en Seguridad. Esta medida busca fortalecer la seguridad y responder a las crecientes demandas de los ciudadanos.

Desde el gobierno, se subrayó que la llegada de nuevos agentes es crucial para mejorar la calidad del servicio y optimizar recursos ante emergencias. La comunidad ha reaccionado con expectativas, valorando el aumento de efectivos, aunque se espera que los cambios se traduzcan en acciones concretas frente a los problemas actuales.

Etiquetas: la rioja gabinete provincial seguridad incorporación de efectivos ricardo quintela policía de la rioja
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6122 articles →

Artículos relacionados

Pérez se postula para intendente y promete medidas fiscales para comerciantes de La Rioja

María Virginia Jalil Colomé asume como nueva defensora pública en La Rioja

Claudia López asume en el Senado: cambios en la representación riojana

El radicalismo en La Rioja enfrenta desafíos ante la disminución de su base electoral

Jueza en La Rioja enfrenta sanción por irregularidades en su desempeño laboral

La Corte Suprema revoca absolución de Milani y reabre caso Ledo en Tucumán

El Tribunal Superior de Justicia avanza en el juicio laboral que afecta a trabajadores riojanos

Fabián Blanco gestiona en Buenos Aires la defensa de recursos para La Rioja

Diputados se preparan para un intenso debate sobre soberanía nacional este miércoles
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar