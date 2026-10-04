Quintela anuncia la incorporación de 272 nuevos policías tras la salida de Zárate del Ministerio de Seguridad

El gobernador Ricardo Quintela anunció la salida de Miguel Ángel Zárate del Ministerio de Seguridad y la incorporación de 272 nuevos efectivos a la Policía de La Rioja. Este cambio busca mejorar la seguridad provincial ante el creciente reclamo ciudadano y optimizar la respuesta ante emergencias. La comunidad espera que estas modificaciones se traduzcan en acciones concretas para enfrentar las problemáticas actuales.

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La salida de Miguel Ángel Zárate del Ministerio de Seguridad de La Rioja marca un cambio importante en la gestión de la seguridad provincial. El gobernador Ricardo Quintela anunció este jueves que la decisión de Zárate fue personal, en el contexto de una reestructuración del área de seguridad.

En el mismo comunicado, se confirmó la incorporación de 272 nuevos efectivos a la Policía de La Rioja y al Servicio Penitenciario. De estos, el 80% ingresará como oficiales y el 20% como agentes, todos con formación en Técnico Especializado en Seguridad. Esta medida busca fortalecer la seguridad y responder a las crecientes demandas de los ciudadanos.

Desde el gobierno, se subrayó que la llegada de nuevos agentes es crucial para mejorar la calidad del servicio y optimizar recursos ante emergencias. La comunidad ha reaccionado con expectativas, valorando el aumento de efectivos, aunque se espera que los cambios se traduzcan en acciones concretas frente a los problemas actuales.