Miércoles, 23 de Septiembre 2026
Política

Modificaciones al presupuesto nacional 2027: impacto en políticas de discapacidad

El Gobierno nacional modificará el capítulo sobre Discapacidad del presupuesto 2027, buscando asegurar prestaciones y compatibilidad laboral para personas con discapacidad. Se prevé un sistema de auditorías y asignaciones presupuestarias para garantizar la sostenibilidad del sistema.

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El Gobierno nacional ha decidido modificar el capítulo sobre Discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027, buscando resolver la controversia interna surgida entre las distintas fuerzas políticas. Esta medida se toma en el contexto de acercar posiciones con los bloques dialoguistas, antes de la firma de dictámenes programada para este miércoles.

Como parte de este cambio, el oficialismo ha propuesto un nuevo proyecto que incluye la mayoría de los elementos de la ley de emergencia en Discapacidad que la oposición deseaba prorrogar. Entre los aspectos destacados del proyecto se encuentra la creación de un nomenclador único, la indexación mensual automática de los aranceles de prestaciones y la compatibilidad de la pensión no contributiva por discapacidad con un empleo que genere ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Además, se establecerá un sistema de auditorías periódicas y se garantizará un crédito presupuestario suficiente para asegurar la sostenibilidad del sistema de protección social. Se incluye también una cláusula transitoria para asegurar el cumplimiento del cronograma de pagos a prestadores.

Etiquetas: argentina gobierno nacional discapacidad presupuesto 2027 política inclusión social
TL;DR

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