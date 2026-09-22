Miércoles, 23 de Septiembre 2026
Política

Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana: un nuevo paso hacia la protección en La Rioja

La nueva Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana en La Rioja introduce un sistema integral para mejorar la seguridad, redefiniendo responsabilidades y creando un órgano de control civil independiente. Este marco busca fortalecer la relación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad, promoviendo una convivencia más armónica y eficiente.

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Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana: un nuevo paso hacia la protección en La Rioja
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La nueva Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana de La Rioja representa un avance significativo en la organización de la política de seguridad, al establecer un sistema integral que moderniza las fuerzas y mejora la relación entre las instituciones y la comunidad. Este marco legislativo tiene como objetivo central la protección de los derechos de los ciudadanos, la prevención del delito y la promoción de una convivencia armónica basada en la participación comunitaria.

El gobernador y el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos liderarán la implementación de esta ley, que reorganiza la Policía provincial en 14 direcciones generales con funciones específicas en áreas como inteligencia criminal y género. Además, se crearán estructuras de conducción territorial para adaptar las decisiones a las necesidades de cada región.

Una de las innovaciones más relevantes es la creación de un órgano de control externo, civil e independiente, que supervisará el desempeño de las fuerzas de seguridad. Esta medida busca aumentar la transparencia y la confianza de la ciudadanía, separando las funciones operativas de la investigación de posibles irregularidades, asegurando así el derecho de defensa de los agentes y promoviendo un control más eficaz.

Etiquetas: la rioja ley de seguridad convivencia ciudadana gobierno provincial política policía provincial
TL;DR

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