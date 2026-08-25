Martes, 25 de Agosto 2026
Policiales

Indignación en la comunidad por el robo de placas en el Club San Lorenzo de Vargas

El Club San Lorenzo de Vargas denuncia el robo de dos placas históricas, esenciales para su patrimonio. La comunidad pide colaboración para recuperarlas y preservar su memoria colectiva.

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Redacción Equipo Editorial
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La comunidad del Club San Lorenzo de Vargas se encuentra en un estado de indignación tras el robo de dos placas históricas, esenciales para su patrimonio. Los delincuentes accedieron por la entrada que da a la Avenida Leandro N. Alem y sustrajeron la Placa Fundación y la Placa 50 Aniversario, piezas de gran valor sentimental e histórico.

La comisión directiva del club emitió un comunicado en el que repudia este acto de vandalismo, señalando que afecta a toda la familia azulgrana y la comunidad de Vargas. Resaltaron que estas placas representan la memoria viva de los fundadores y de todos aquellos que han contribuido al crecimiento del club a lo largo de más de 80 años.

Las autoridades del club han presentado la denuncia policial correspondiente y hacen un llamado a los comercios de compraventa de metales y a los vecinos para que colaboren en la recuperación de las piezas. Además, solicitaron que cualquier información se comunique de manera privada a los teléfonos habilitados, enfatizando que su historia no se puede vender ni reducir a un simple valor monetario.

Etiquetas: la rioja club san lorenzo de vargas robo patrimonio vandalismo comunidad
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