Martes, 1 de Septiembre 2026
La Rioja

Éxito rotundo en Festipeques 2026: 13 mil asistentes disfrutaron en el Parque de la Familia Norte

Cerca de 13 mil personas disfrutaron del cierre de Festipeques 2026 en el Parque de la Familia Norte, con juegos, deportes y espectáculos en un evento gratuito para toda la familia.

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Redacción Equipo Editorial
Hace 11 h 1 min de lectura
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El cierre de Festipeques 2026 se llevó a cabo en el Parque de la Familia Norte, con la participación de aproximadamente 13 mil personas. Esta iniciativa, promovida por el Gobierno de La Rioja a través del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, ofreció actividades recreativas, culturales y deportivas de manera gratuita durante el Mes de las Infancias.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de inflables, juegos tradicionales, maquillaje artístico, pintura y propuestas deportivas, además de espectáculos de artistas, payasos y grupos locales. También se realizó un sorteo de más de 25 bicicletas y otros premios, supervisados por AJALAR.

La programación incluyó actuaciones del Ballet Estable Municipal y el Teatro Estable Municipal, así como la participación de artistas locales como Mateo Herrera y el equipo de Cheerleading de la Subdirección. Esta celebración promovió el encuentro familiar y el acceso a espacios de recreación, consolidando el enfoque integral de la propuesta.

Etiquetas: la rioja festipeques gobierno provincial actividades recreativas parque de la familia norte infancias
TL;DR

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