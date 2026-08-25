Miércoles, 26 de Agosto 2026
Policiales

Desmantelan organización narco: 17 kilos de marihuana incautados en La Rioja y Catamarca

Un operativo antidrogas desmanteló una red de tráfico postal en La Rioja, con la detención de cuatro personas y el secuestro de más de 17 kilos de marihuana. Las autoridades siguen investigando la organización delictiva involucrada.

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Un operativo antidrogas coordinado por la Justicia Federal resultó en la detención de cuatro personas y el secuestro de más de 17 kilos de marihuana en La Rioja y Catamarca. La investigación comenzó en la Ruta Nacional 9, donde un control de rutina, con la participación de la División Canes de la Policía de Tucumán, alertó sobre encomiendas sospechosas en un camión de correo.

Las autoridades, tras obtener autorización del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, rastrearon los paquetes hasta sus destinos. La operación culminó con la captura de tres sospechosos en La Rioja y uno más en Catamarca. Se incautaron 17,531 kilos de marihuana, fraccionados en quince paquetes, con más de 10 kilos destinados al mercado catamarqueño y el resto hacia La Rioja.

La causa judicial sigue abierta, con el objetivo de determinar la magnitud de la red delictiva y descubrir a otros posibles involucrados en la operación de tráfico. Este caso destaca el compromiso de las autoridades para combatir el narcotráfico, lo que podría impactar en la seguridad y bienestar de las comunidades locales.

Etiquetas: la rioja catamarca narcotráfico operativo antidrogas justicia federal detenciones
TL;DR

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