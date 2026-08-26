Tristeza en el barrio Centro por la muerte de Mariano Emilio Páez a los 48 años

La comunidad se encuentra consternada tras el fallecimiento de Mariano Emilio Páez, un vecino de 48 años, en su hogar ubicado en la calle Castro y Bazán. El incidente ocurrió alrededor de las 10.40 horas de este martes, cuando personal de la Comisaría Primera y de la Oficina de Sumarios Judiciales acudió al lugar tras recibir un aviso de emergencia.
Según los primeros informes, la víctima había presentado un malestar físico antes de descompensarse, lo que llevó a un familiar a solicitar asistencia médica. Al llegar, una profesional del servicio de emergencias confirmó el deceso y solicitó la intervención de un médico forense. El Dr. Jorge Soteras realizó la inspección inicial, indicando que la causa probable del fallecimiento sería una broncoaspiración.
El Dr. Jorge Elías Jalil, Juez de Instrucción en turno, ordenó la preservación del lugar y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia, la cual determinará las causas exactas del fallecimiento. La comunidad espera ansiosamente más detalles sobre este trágico acontecimiento.