SADOP reclama a escuelas privadas el pago urgente de 50 mil Chachos en La Rioja

SADOP reclama el pago de 50.000 Chachos a 300 docentes de gestión privada en La Rioja, generando incertidumbre en el inicio del ciclo lectivo. Sin confirmación oficial, la tensión laboral crece.

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El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) ha expresado su preocupación por la falta de pago de los 50.000 Chachos correspondientes al mes anterior, afectando a cerca de 300 trabajadores de la educación privada en La Rioja. La secretaria general del sindicato, Fernanda Huser, enfatizó que la responsabilidad del pago recae en los propietarios de las instituciones educativas, señalando que cualquier subsidio gubernamental sería una decisión independiente.

La situación actual ha generado un clima de creciente tensión laboral, caracterizado por atrasos en los salarios y deudas que superan los montos previstos en algunos casos. En respuesta, el sindicato ha comenzado a asesorar a los docentes afectados y ha iniciado el envío de telegramas de intimación a las empresas para exigir el cumplimiento de las escalas salariales.

Con el inicio del ciclo lectivo acercándose, la incertidumbre sobre los pagos también impacta a los padres de los alumnos, quienes temen la posible discontinuidad de las clases. El Ministerio de Educación provincial espera encontrar una solución pronta que normalice la situación y garantice el derecho a la educación, en un contexto aún marcado por las secuelas de la pandemia.