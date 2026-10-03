Asume nueva Defensora Pública Oficial en La Rioja: un cambio clave en la justicia local

La Defensora Pública, María Virginia Jalil Colomé, presentó su gestión, destacando la defensa integral de derechos en el nuevo Sistema Penal Acusatorio y el acceso a la salud. Su firme postura busca garantizar derechos esenciales en un contexto judicial cambiante.

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La Defensora Pública Oficial, María Virginia Jalil Colomé, presentó los lineamientos de su gestión, enfocándose en el funcionamiento de la defensoría multifuero y su postura sobre el Régimen Penal Juvenil. En diálogo con MEDIOS RIOJA, resaltó la adecuada organización institucional ante la próxima implementación del Sistema Penal Acusatorio.

Con una trayectoria que incluye cargos como jueza y fiscal en Catamarca, Jalil Colomé enfatizó el objetivo de la defensoría de garantizar los derechos ciudadanos en un marco legal. Durante su exposición, explicó la colaboración con el Dr. Chumbita, destacando que ella se encargará de la representación desde la imputación, mientras que Chumbita se enfocará en el juicio oral y la defensa en condenas.

La Defensora también se pronunció sobre el acceso a la salud, rechazando las negativas a cubrir tratamientos médicos a personas en situación de vulnerabilidad. “No concibo gente carenciada, sin acceso a prótesis”, afirmó, subrayando la importancia de asegurar el derecho a la salud. Además, destacó que la defensoría tiene un enfoque integral, abarcando problemáticas desde la migración hasta la salud.

Jalil Colomé concluyó que la defensoría local está “impecablemente organizada” para enfrentar los retos que el nuevo sistema procesal implicará, lo que resulta fundamental en el contexto actual de transformaciones judiciales.