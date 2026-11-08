Domingo, 8 de Noviembre 2026
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Defensores de la Plata da un paso firme hacia el título en la final ante Los Andes

Defensores de la Plata logró una victoria 1-0 ante Los Andes en la final de ida de la Liguilla de la Liga Chileciteña. El próximo encuentro será clave para definir al campeón.

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Redacción Equipo Editorial
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La final de ida de la Liguilla Campeonato de primera división de la Liga Chileciteña de Fútbol se llevó a cabo en Los Sarmientos, donde Defensores de la Plata se impuso a Los Andes por la mínima diferencia. Desde el inicio, el equipo visitante se mostró superior, dominando el juego y creando varias oportunidades, aunque un penal no sancionado generó polémica al no ser cobrado por el árbitro Pavón.

A pesar de algunos intentos peligrosos de Los Andes, como el remate de Morán que impactó en la red externa, el primer tiempo concluyó sin goles. En la segunda mitad, el partido se equilibró, pero las ocasiones de gol disminuyeron debido al desgaste físico de ambos equipos. Cuando parecía que el encuentro terminaría empatado, en la última jugada, Diego Oliva anotó un golazo desde más de treinta metros, sellando la victoria para Defensores.

Con este resultado, Defensores se posiciona favorablemente en la Liguilla y buscará mantener su ventaja en el próximo partido, que se jugará de local, con la esperanza de avanzar hacia el título de la temporada.

Etiquetas: chilecito liga chileciteña fútbol defensores de la plata los andes liguilla
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