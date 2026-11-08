Domingo, 8 de Noviembre 2026
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River Plate y San Martín se preparan para una emocionante semifinal en la Liga del Sur

River Plate de Chepes y San Martín de Ulapes avanzan a las semifinales de la Liga del Sur Riojano. La competencia genera gran expectativa en la comunidad futbolística local.

Redacción
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El Torneo Oficial de la Liga del Sur Riojano ha definido a sus primeros semifinalistas: River Plate de Chepes y San Martín de Ulapes. Estos equipos lograron avanzar tras superar sus respectivos encuentros en los cuartos de final, dejando atrás a Los Paraísos y Atlético El Portezuelo.

En un emocionante partido, Los Paraísos venció a River de Chepes por 4-2, aunque el equipo de Chepes había ganado el primer encuentro 4-0, lo que le permitió avanzar con un global de 6-4. Por su parte, San Martín de Ulapes logró su pase tras una definición por penales, luego de empatar 3-3 en el tiempo regular contra Atlético El Portezuelo, fallando el rival en dos penales.

Además, se completaron los partidos de ida en otras dos series que habían sido postergados. En el predio El Talita, Desiderio Tello venció a Estudiantes El Tala 2-1, mientras que el encuentro entre Comercio de Chepes y Ferroviario de Milagro terminó en empate sin goles, dejando la serie abierta para la revancha.

También se disputaron encuentros de ida en la categoría Sub-15. Desiderio Tello ganó 1-0 a Comercio, gracias a un gol de Lisandro Palacios, y San Martín derrotó a River de Chepes por 1-0, con un tanto de Brandon Pereyra. Estos resultados generan gran expectación entre los aficionados al fútbol local.

Etiquetas: chepes san martín torneo oficial fútbol liga del sur riojano semifinales
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