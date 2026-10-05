Facundo Ríos: el piloto riojano enfrenta su futuro tras detención en EE.UU.

La comunidad del BMX en Argentina se encuentra en estado de alerta debido a la situación del piloto Facundo Lorenzo Ríos, quien está detenido en Estados Unidos. Ríos, subcampeón mundial en 2013, fue detenido el pasado 19 de septiembre en Florida por no contar con una licencia de conducir válida y por irregularidades en su situación migratoria.
Actualmente, se encuentra en el Centro de Detención Baker en Jacksonville. Su familia ha solicitado la difusión de su caso mientras esperan una audiencia judicial programada para el 16 de octubre, donde se evaluará su situación legal. La comunidad deportiva y sus amigos han expresado su apoyo en redes sociales, resaltando su trayectoria como competidor.
La situación ha generado reacciones en el ámbito político, con llamados a las autoridades argentinas para que intervengan en su favor. La familia de Ríos mantiene la esperanza de que la audiencia resulte favorable, permitiendo su regreso a Argentina y la continuidad de su carrera deportiva.
El caso ha resaltado las dificultades que muchos atletas argentinos enfrentan en el extranjero, uniendo a la comunidad del BMX en un llamado a la solidaridad para apoyar al deportista en este momento crítico.