Lunes, 5 de Octubre 2026
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Facundo Ríos, joven piloto de BMX, enfrenta incertidumbre tras 16 días detenido en Florida

Facundo Lorenzo Ríos, subcampeón mundial de BMX, está detenido en Florida desde el 19 de septiembre. Su familia clama por ayuda mientras espera una audiencia clave el 16 de octubre que podría definir su futuro.

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Redacción Equipo Editorial
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La situación del piloto de BMX Facundo Lorenzo Ríos, de 26 años, ha generado gran preocupación dentro del deporte riojano. Desde el 19 de septiembre se encuentra detenido en un centro de inmigrantes en el norte de Florida, tras ser arrestado durante un control de tránsito en Orlando por circular sin licencia y con su visa vencida.

Su familia, que ha estado en contacto con el Consulado Argentino para obtener asesoramiento legal, espera una audiencia clave programada para el 16 de octubre. En esta instancia, un juez decidirá entre tres opciones: la deportación definitiva, la salida voluntaria del país o la habilitación para realizar trámites de regularización.

El padre de Facundo, Marcelo Ríos, ha denunciado las condiciones de detención, describiendo el trato que su hijo recibe como denigrante y resaltando que es el único argentino en un grupo de cien personas. Mientras tanto, un abogado particular trabaja para gestionar una fianza, aunque los costos son muy altos.

Etiquetas: la rioja facundo lorenzo ríos detención inmigración deportes justicia migratoria
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