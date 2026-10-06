Miércoles, 7 de Octubre 2026
Deportes

Diego Llanos se consagra campeón en Sañogasta tras la tercera fecha del Moto-Enduro

Diego Llanos se consagró campeón en la tercera fecha del Campeonato Clausura de Moto-Enduro en Sañogasta, atrayendo a casi 50 motos y elevando el interés por el motociclismo en la región. Este evento impulsa el turismo y la economía local, mientras la competencia se intensifica con miras a un cierre de año emocionante.

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Diego Llanos se consagró campeón en la tercera fecha del Campeonato Clausura de Moto-Enduro, que tuvo lugar en Sañogasta, en el departamento Chilecito. El evento, organizado por la Asociación Chileciteña de Motociclismo y Enduro (ACHiME), reunió a cerca de medio centenar de motocicletas en distintas categorías, ofreciendo una jornada llena de adrenalina.

La competencia atrajo a numerosos pilotos que exhibieron su destreza en la pista. Llanos, oriundo de Chilecito, destacó nuevamente al llevarse la victoria general, consolidándose como uno de los principales competidores del campeonato. Con el cierre de esta fecha, el torneo se torna más emocionante, con los pilotos buscando acumular puntos para posicionarse mejor en la clasificación.

Estos eventos no solo fomentan el motociclismo, sino que también benefician al turismo y la economía local al atraer a visitantes y entusiastas. La pasión por este deporte se manifiesta en el entusiasmo de los espectadores y el compromiso de los pilotos, quienes se preparan arduamente para cada carrera. La jornada en Sañogasta se consolidó como un encuentro clave para los aficionados al motociclismo, evidenciando su creciente popularidad en la región.

Etiquetas: la rioja chilecito motociclismo campeonato clausura achime deportes
TL;DR

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