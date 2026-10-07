Miércoles, 7 de Octubre 2026
Deportes

Los cuartos de final de la Liguilla prometen emoción en la Liga Chileciteña este fin de semana

Los cuartos de final de la Liguilla en Chilecito comienzan este fin de semana, con partidos clave que definirán a los semifinalistas. Expectativa alta por el clásico entre Newell's y Defensores el lunes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Los cuartos de final de la Liguilla del fútbol en Chilecito comenzarán este fin de semana, generando gran expectativa entre los aficionados. La Liga Chileciteña de Fútbol ha programado partidos decisivos que se llevarán a cabo entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, con un amplio marco de público previsto en los diferentes escenarios.

El primer partido se disputará el sábado a las 16.15 horas en Malligasta, donde Unión se enfrentará a Joaquín Víctor González de Nonogasta. Posteriormente, Atlético Chilecito recibirá a Newell’s Old Boys de Sañogasta a las 19.45. El domingo, en Vichigasta, San Buenaventura será local ante Los Andes desde las 18.00.

El lunes, feriado nacional, cerrará la serie con el clásico entre Newell's Old Boys y Defensores la Plata en la cancha de Atlético, comenzando a las 16.15. Los resultados de esta fase definirán quiénes serán los semifinalistas del torneo, que ha ido creciendo en competitividad.

Una semana después, se jugarán los partidos de vuelta, donde se conocerán los equipos que avanzarán en este certamen, vital para el desarrollo del fútbol en la región.

Etiquetas: chilecito fútbol liguilla partidos deportes liga chilciteña
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