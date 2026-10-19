Lunes, 19 de Octubre 2026
Política

Teresita Madera impulsa defensa del empleo y la dignidad familiar en la provincia

La vicegobernadora Teresita Madera advirtió sobre el impacto negativo del modelo económico actual en el empleo y el futuro de las familias en La Rioja, instando a un compromiso renovado con los trabajadores.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Durante el acto conmemorativo por el Día de la Lealtad Justicialista, la vicegobernadora Teresita Madera subrayó la necesidad de priorizar a las familias trabajadoras y de recuperar la esperanza en medio de la crisis económica. Madera expresó su preocupación por el impacto negativo del modelo económico actual, implementado por Milei, en la vida diaria de los ciudadanos de La Rioja.

La vicegobernadora hizo hincapié en que cada cierre de fábrica o comercio representa más que cifras; afecta a personas y familias enteras. “Detrás de esos compañeros hay un futuro comprometido”, enfatizó, resaltando cómo la pérdida de empleo limita las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

Madera instó a la dirigencia política a escuchar las necesidades de la sociedad y a realizar una autocrítica sobre su gestión. Propuso un cambio en la política que se base en el diálogo y la responsabilidad, con el objetivo de acompañar a quienes enfrentan dificultades. “No podemos bajar los brazos”, afirmó, reafirmando su compromiso de defender a las familias trabajadoras en todos los espacios de decisión.

Etiquetas: la rioja teresita madera día de la lealtad política economía familias trabajadoras
TL;DR

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