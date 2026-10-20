Miércoles, 21 de Octubre 2026
Política

Aprobación histórica: $3.000 millones para concluir el gasoducto a Chilecito

La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó la reactivación del gasoducto con un avance del 97%, invirtiendo casi $3.000 millones para finalizar la obra en Chilecito. Esta decisión busca superar la falta de fondos nacionales y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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Aprobación histórica: $3.000 millones para concluir el gasoducto a Chilecito
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La Cámara de Diputados de La Rioja ha dado un paso crucial para reactivar la construcción del gasoducto que se dirige a Chilecito, aprobando por unanimidad el Decreto N.º 1.556 del Poder Ejecutivo provincial. Este proyecto, que hasta el momento tiene un avance del 97%, había sido paralizado debido a la suspensión de fondos por parte del Gobierno nacional.

Ante esta situación, la administración provincial ha decidido cubrir el costo restante de la obra, que asciende a aproximadamente $3.000 millones de recursos propios. El presidente del bloque justicialista, Cristian Pérez, confirmó la asignación de estos fondos, mientras que el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, había señalado previamente que la infraestructura general está casi finalizada.

Con esta aprobación, se espera que se complete la etapa final del gasoducto, que incluye las instalaciones necesarias para la red de distribución dentro del casco urbano de Chilecito. Esta medida es vital para asegurar la conexión del servicio a los vecinos y sectores productivos, lo que podría mejorar significativamente la calidad de vida y dinamizar la actividad económica de la región.

Etiquetas: la rioja chilecito obras públicas gasoducto gobierno provincial infraestructura
TL;DR

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