La coparticipación en debate: la necesidad de una nueva ley según el ministro Blanco

La situación financiera de La Rioja es crítica, con una deuda judicial de 2,2 billones de pesos por la pérdida de un punto de coparticipación desde 1988. La dependencia del 88% de ingresos federales complica la garantía de servicios esenciales.

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El ministro de Hacienda de La Rioja, Fabián Blanco, participó en el II Congreso de Federalismo Fiscal (CONFEFI II) en Buenos Aires, donde se abordó la necesidad de una nueva ley de coparticipación federal. Durante su intervención, Blanco destacó la crítica situación financiera de la provincia y recordó la histórica pérdida de un punto de coparticipación en 1988, que hoy representa una deuda judicial de 2,2 billones de pesos.

Blanco subrayó que la dependencia de los recursos nacionales es alta, con un 88% de los ingresos provinciales provenientes del Estado nacional, mientras que solo el 12% se genera a través de la recaudación propia. Resaltó que, de contar con ese punto de coparticipación perdido, La Rioja recibiría mensualmente 72 mil millones de pesos, lo que facilitaría la financiación de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

El ministro consideró que el debate actual sobre la coparticipación es una oportunidad histórica para revisar las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias. Hizo un llamado a los presentes para que apoyen esta decisión política, enfatizando la importancia de alcanzar acuerdos que aborden las desigualdades en la distribución de recursos.