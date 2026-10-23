Viernes, 23 de Octubre 2026
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Joven de 23 años pierde la vida en trágico accidente en Ruta 75, Sanagasta en luto

La comunidad de Sanagasta llora la pérdida de Francisco Herrera Romero, de 23 años, quien falleció tras un accidente en la Ruta Nacional 75. Su diagnóstico de muerte cerebral fue confirmado por el director del hospital local, generando un profundo duelo entre los vecinos.

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La comunidad de Sanagasta se encuentra en estado de duelo tras la confirmación del fallecimiento de Francisco Herrera Romero, un joven de 23 años que sufrió un grave accidente en la Ruta Nacional 75. El siniestro ocurrió cuando Herrera perdió el control de su automóvil Chery mientras se dirigía hacia la villa veraniega.

El director del Hospital Regional Enrique Vera Barros, Gabriel Goitea, confirmó que el joven presentaba un diagnóstico de muerte cerebral irreversible. La familia ya ha sido notificada sobre la situación y se están coordinando los pasos a seguir respecto a la desconexión de los equipos de asistencia respiratoria.

Goitea expresó su pesar por la pérdida y ofreció el apoyo a la familia en este difícil momento. El accidente ha dejado una profunda tristeza en la comunidad, evidenciando la tragedia de perder una vida joven y llena de esperanzas.

Etiquetas: sanagasta accidente de tránsito joven fallecido comunidad en duelo ruta nacional 75 hospital regional enrique vera barros
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