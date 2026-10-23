Viernes, 23 de Octubre 2026
Policiales

Operativos de seguridad: detienen a dos hombres en La Rioja con drogas y armas.

La Policía de La Rioja detuvo a dos hombres en operativos en los barrios Legislativo y 26 de Mayo, desarticulando puntos de venta de drogas. Se incautaron 600 gramos de marihuana, 70 gramos de cocaína y un arma. Este avance es clave para combatir el narcotráfico en la región.

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La Policía de La Rioja ejecutó operativos en los barrios Legislativo y 26 de Mayo, logrando la detención de dos hombres asociados a organizaciones criminales. Estas acciones, llevadas a cabo por la Jefatura de Narcotráfico, resultaron en la desarticulación de puntos clave para la distribución de estupefacientes.

La primera detención tuvo lugar en el Barrio Legislativo, donde un hombre de apellido Benítez fue arrestado tras intentar evadir a los agentes. Portaba una pulsera electrónica y tenía antecedentes delictivos. En su vehículo, se hallaron 600 gramos de marihuana y 70 gramos de cocaína escondidos en una mochila y una caja de herramientas.

Paralelamente, en el Barrio 26 de Mayo, se interceptó un vehículo que tenía un pedido de secuestro activo por robo en Buenos Aires. Su conductor, de apellido Ceballos, fue detenido después de ingresar a una vivienda. Durante la inspección, se incautaron 1 kilo de marihuana, una pistola automática y un chaleco táctico. El Jefe de Narcotráfico, Eduardo Bravo, subrayó la importancia de estas intervenciones para prevenir delitos más graves.

Etiquetas: la rioja narcotráfico operativos policiales detenciones barrio legislativo barrio 26 de mayo
TL;DR

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