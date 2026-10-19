Lunes, 19 de Octubre 2026
Economía

Parque Arauco se destaca en la energía: entre las 100 empresas más relevantes de Argentina

Parque Arauco ha sido reconocida por Forbes Argentina como una de las 100 empresas más relevantes en energía, con 345 MW instalados y proyecciones de inversión de 80 millones de dólares para 2026. Este crecimiento es clave para la soberanía energética de La Rioja.

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La empresa Parque Arauco ha sido reconocida por Forbes Argentina como una de las 100 compañías más importantes en la industria energética del país. Este reconocimiento resalta no solo su crecimiento, sino también el papel del Estado en fomentar inversiones en infraestructura energética. Actualmente, la firma posee 345 MW de potencia instalada y está implementando una estrategia que combina energía eólica y solar para aumentar su capacidad de producción.

El gobernador Ricardo Quintela destacó este logro como parte de su política energética, que busca la soberanía energética en la provincia. “Para nosotros es un orgullo, tenemos el gran desafío que es la soberanía energética en la Provincia”, declaró. Además, mencionó que la eficiencia del Estado en la generación de energía beneficiará a toda la comunidad.

Con proyecciones de inversión de aproximadamente 80 millones de dólares para el año 2026, Parque Arauco representa entre el 60% y el 70% de la generación de energía renovable en La Rioja. Este avance es crucial para la transformación de la matriz energética provincial, respaldado por políticas de inversión y capacitación local. Quintela concluyó enfatizando el compromiso del gobierno con un futuro sostenible e innovador.

Etiquetas: la rioja parque arauco energía renovable gobierno provincial política energética inversión en infraestructura
TL;DR

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