Exoperarios de Sanagasta exigen indemnizaciones en audiencia clave para su futuro laboral

Exoperarios de la planta de nueces de Sanagasta se reúnen en la Secretaría de Trabajo para buscar soluciones a su desvinculación y demandas de indemnización. La reactivación de la planta es crucial para la economía local y el empleo en la región.

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Este miércoles, exoperarios y trabajadores de la planta procesadora de nueces de Sanagasta se reunieron en la sede de la Secretaría de Trabajo para llevar a cabo una audiencia de conciliación. El objetivo de este encuentro es buscar soluciones para el personal desvinculado, incluyendo el pago de indemnizaciones y la regularización salarial que aún está pendiente.

Las familias afectadas continúan esperando respuestas concretas y medidas efectivas que aseguren el cumplimiento de sus derechos laborales. La situación en Sanagasta ha generado gran preocupación, ya que la planta es un pilar en la economía local y su cierre ha resultado en la desvinculación de varios empleados. Además de las indemnizaciones, los trabajadores demandan la reactivación de la planta para preservar las fuentes de empleo en la región.

La falta de respuestas por parte de la empresa ha creado un clima de incertidumbre. Los representantes de los trabajadores han expresado su disposición al diálogo para alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes. Mientras tanto, la Secretaría de Trabajo actúa como mediador en esta situación que refleja un problema más amplio de precarización laboral en diversas industrias de la provincia.