Miércoles, 21 de Octubre 2026
Economía

Emergencia Olivícola y Vitivinícola: sectores clave del campo argentino en alerta

La Cámara de Diputados de La Rioja impulsa declaraciones de Emergencia Económica para los sectores olivícola y vitivinícola debido a la crisis que afecta el empleo y las ventas. Se prevé que los proyectos estén listos a inicios de noviembre.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 12 h 2 min de lectura
Emergencia Olivícola y Vitivinícola: sectores clave del campo argentino en alerta
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Cámara de Diputados de La Rioja avanza en la creación de proyectos de ley para declarar la Emergencia Económica y Productiva de la actividad olivícola y la Emergencia Vitivinícola. Esta decisión responde a una crisis que afecta a la producción y el empleo en el sector, impactando a las empresas de Chilecito, Capital y Arauco.

El diputado Julio Reinoso explicó que la iniciativa olivícola nace de una solicitud de la Cámara Olivícola de La Rioja, presidida por José Hilal. Reinoso subrayó que la situación afecta de manera transversal a todas las fábricas del sector, con una caída en la demanda y problemas de precios tanto a nivel nacional como internacional.

El impacto social en el departamento Arauco es significativo, con una notable reducción en el empleo en las agroindustrias locales, como lo demuestra la planta de Nucete, que ha visto disminuir su plantilla de 1.200 a cerca de 300 trabajadores. Esto ha repercutido en el comercio local, afectado por las políticas económicas del Gobierno Nacional.

El bloque legislativo se reunirá con el Ministerio de Producción para afinar el texto de la ley, mientras que también se trabaja en el proyecto de Emergencia Vitivinícola para el Valle de Antinaco – Los Colorados, el cual busca proteger el empleo en el sector. Se espera que ambos dictámenes estén listos para la primera semana de noviembre.

Etiquetas: la rioja economía emergencia económica olivícola vitivinícola julio reinoso
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6300 articles →

Artículos relacionados

Emergencia olivícola en La Rioja: productores reclaman medidas ante la crisis actual

Parque Arauco se destaca en la energía: entre las 100 empresas más relevantes de Argentina

Exoperarios de Sanagasta exigen indemnizaciones en audiencia clave para su futuro laboral

Una familia riojana requirió más de $1.600.000 en septiembre para salir de la pobreza

Casi 71 mil deudores en La Rioja: el 23% en riesgo de morosidad según análisis

Desempleo en Sanagasta: despidos en procesadora de nueces generan incertidumbre laboral

Crisis financiera en La Rioja: alertan sobre efectos de los Bonos "Chachos

Desempleo en Sanagasta: trabajadores de procesadora de nueces se movilizan por despidos masivos

Crisis en el sector vitivinícola: 135 familias riojanas enfrentan la pérdida de empleo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar