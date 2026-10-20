Emergencia Olivícola y Vitivinícola: sectores clave del campo argentino en alerta

La Cámara de Diputados de La Rioja impulsa declaraciones de Emergencia Económica para los sectores olivícola y vitivinícola debido a la crisis que afecta el empleo y las ventas. Se prevé que los proyectos estén listos a inicios de noviembre.

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La Cámara de Diputados de La Rioja avanza en la creación de proyectos de ley para declarar la Emergencia Económica y Productiva de la actividad olivícola y la Emergencia Vitivinícola. Esta decisión responde a una crisis que afecta a la producción y el empleo en el sector, impactando a las empresas de Chilecito, Capital y Arauco.

El diputado Julio Reinoso explicó que la iniciativa olivícola nace de una solicitud de la Cámara Olivícola de La Rioja, presidida por José Hilal. Reinoso subrayó que la situación afecta de manera transversal a todas las fábricas del sector, con una caída en la demanda y problemas de precios tanto a nivel nacional como internacional.

El impacto social en el departamento Arauco es significativo, con una notable reducción en el empleo en las agroindustrias locales, como lo demuestra la planta de Nucete, que ha visto disminuir su plantilla de 1.200 a cerca de 300 trabajadores. Esto ha repercutido en el comercio local, afectado por las políticas económicas del Gobierno Nacional.

El bloque legislativo se reunirá con el Ministerio de Producción para afinar el texto de la ley, mientras que también se trabaja en el proyecto de Emergencia Vitivinícola para el Valle de Antinaco – Los Colorados, el cual busca proteger el empleo en el sector. Se espera que ambos dictámenes estén listos para la primera semana de noviembre.