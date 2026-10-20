Martes, 20 de Octubre 2026
Economía

Emergencia olivícola en La Rioja: productores reclaman medidas ante la crisis actual

La Cámara Industrial Olivícola de La Rioja solicitó a diputados declarar la Emergencia por la crisis en el sector, afectando a Arauco, principal productor de aceitunas. La caída de precios y el deterioro sanitario impactan en la economía local.

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La Cámara Industrial Olivícola de La Rioja (CIOLAR) ha solicitado a los diputados provinciales de Arauco la declaración de Emergencia debido a una profunda crisis que afecta al sector olivícola. Según la entidad, esta crisis se manifiesta en la caída de la demanda y de los precios, así como en el aumento de los costos operativos, lo que pone en riesgo la rentabilidad y la continuidad de las explotaciones.

El escrito enfatiza que actualmente la situación se agrava por el "grave deterioro sanitario de los olivares tradicionales", provocado por enfermedades como la verticilosis y la presencia de la bacteria Xylella fastidiosa. CIOLAR destacó que la olivicultura es fundamental en el departamento de Arauco, siendo la principal fuente de empleo y actividad económica.

En el contexto internacional, el sector enfrenta desafíos similares en la Unión Europea, donde países como España e Italia también reportan caídas en los precios y aumentos en los costos de producción. Datos recientes indican que España ha tenido una baja del 38,9% en el precio al consumidor del aceite de oliva, lo que refleja una tendencia preocupante para la industria a nivel global.

Etiquetas: la rioja arauco ciolar emergencia olivícola crisis económica agricultura
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