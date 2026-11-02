Trágico accidente en avenida Santa Rosa: un motociclista pierde la vida al chocar contra un árbol.

Un motociclista perdió la vida en un accidente en la avenida Santa Rosa al impactar contra un árbol. La violencia del choque generó traumatismos severos, a pesar de llevar casco. Las autoridades enfatizan la necesidad de mejorar la seguridad vial.

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Un accidente de tránsito en la avenida Santa Rosa dejó como resultado la muerte de un motociclista en la mañana de este lunes. El incidente ocurrió en el tramo previo a la intersección con la calle Luis Vernet, donde el conductor, que manejaba una motocicleta Motomel de 110 cc, perdió el control y chocó contra un árbol.

A pesar de llevar puesto el casco, la fuerza del impacto causó traumatismos severos que le provocaron la muerte en el acto. Efectivos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios y personal médico llegaron al lugar tras la alerta del siniestro, donde se constató el deceso del motociclista.

Las autoridades están realizando pericias para esclarecer las circunstancias del accidente y confirmar la identidad de la víctima. Este trágico hecho pone de relieve la necesidad de reforzar la seguridad vial, dado que los accidentes son una de las principales causas de mortalidad en las rutas.