Casi 71 mil deudores en La Rioja: el 23% en riesgo de morosidad según análisis

En La Rioja, el 23% de los deudores enfrenta morosidad, sumando 70.600 personas, de las cuales más de 45.000 son considerados incobrables. La crisis de empleo agrava la situación.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un reciente informe sobre el endeudamiento de los hogares en Argentina ha generado preocupación a nivel nacional y provincial. Lucas de la Fuente, representante de la agrupación Libres del Sur, destacó el aumento de la morosidad y cómo la disminución de empleo formal impacta directamente en la economía familiar.

Los datos indican que en todo el país hay 5.600.000 personas morosas, con un incremento de aproximadamente 100.000 nuevos morosos. En la provincia de La Rioja, la situación es alarmante: 70.600 personas se encuentran en morosidad, representando el 23% de quienes tienen deudas registradas. De estos, más de 45.000 riojanos están clasificados como deudores incobrables, en la llamada «Situación 5».

Desde Libres del Sur enfatizan que estas cifras solo reflejan el endeudamiento formal, sin incluir deudas informales que podrían agravar aún más la situación. Además, mencionaron que durante la actual gestión se han perdido más de 250.000 puestos de trabajo en el sector privado, lo que contribuye al dilema diario de muchas familias que deben elegir entre cubrir sus necesidades básicas o pagar sus deudas.

La situación económica de la provincia enfrenta serios desafíos, por lo que es crucial que las autoridades tanto locales como nacionales implementen medidas efectivas para mitigar esta problemática en aumento.