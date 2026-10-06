Miércoles, 7 de Octubre 2026
Clima

Vientos de hasta 70 km/h y Zonda afectarán la región: precauciones necesarias

Fuertes vientos y el fenómeno Zonda afectan a varios departamentos de La Rioja, con ráfagas de hasta 70 km/h. Se recomienda precaución en rutas y visibilidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Se ha emitido un aviso de alerta amarilla debido a la presencia del fenómeno viento Zonda en varios departamentos de La Rioja. Este fenómeno provoca ráfagas que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, afectando a zonas como Capital, Chamical y General San Martín, entre otras.

Las proyecciones meteorológicas indican que los vientos en estas regiones pueden llegar a 60 kilómetros por hora, con condiciones que incluyen un aumento repentino de la temperatura y un ambiente seco, lo que podría impactar la salud pública y seguridad vial. Se espera que el alerta esté vigente hasta la mañana del miércoles 7 de octubre.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población circular con precaución, especialmente en las rutas donde la visibilidad puede verse afectada por el polvo en suspensión. Se están tomando medidas para informar a los ciudadanos sobre las precauciones a seguir, y se monitoreará la situación de cerca para evitar incidentes.

Etiquetas: la rioja viento zonda alerta amarilla clima condiciones climáticas seguridad vial
TL;DR

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