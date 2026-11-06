Felipe Varela implementa medidas para protegerse de crecidas del río Bermejo

El Gobierno provincial avanza en el encauce y fortalecimiento de defensas sobre el río Bermejo en General Felipe Varela, anticipándose a El Niño. Se amplían 120 metros de defensas en Los Palacios, vitales para proteger el riego agrícola y la seguridad de las familias afectadas por inundaciones.

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En el departamento General Felipe Varela, el Gobierno provincial está implementando trabajos de encauce y fortalecimiento de defensas sobre el río Bermejo. Estas acciones son parte de un plan preventivo ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, que podría traer condiciones adversas en la región.

El Ministerio de Agua y Energía colabora con el municipio en la ejecución de tareas en Los Palacios, Villa Unión y Anchumbil. El objetivo principal es mejorar el escurrimiento del agua y proteger tanto las zonas urbanas como la infraestructura de riego agrícola, esencial para la actividad agrícola local. En particular, se prevé ampliar defensas en aproximadamente 120 metros en El Molle para resguardar los canales de riego.

Además, se realizan tareas de limpieza en las colectoras del río en Anchumbil, con el fin de mejorar el drenaje y proteger a las familias del barrio Baldivieso, que han enfrentado inundaciones en épocas de lluvias intensas. Este trabajo conjunto busca anticiparse a posibles contingencias climáticas y garantizar que las comunidades cuenten con la infraestructura necesaria para enfrentar fenómenos naturales.