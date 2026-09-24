Viernes, 25 de Septiembre 2026
Clima

Condiciones adversas: niebla y vientos zonda afectan la visibilidad en La Rioja

El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja emitió alertas por niebla y vientos zonda que afectarán a varios departamentos, con ráfagas de hasta 70 km/h. Se recomienda precaución al circular.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta preventiva por condiciones climáticas adversas que incluyen niebla y vientos intensos. Este aviso está dirigido a la población para que tome precauciones ante posibles riesgos en la circulación, especialmente en rutas y caminos.

El alerta amarilla por vientos afecta a los departamentos Vinchina, General Lamadrid, General Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 70 kilómetros por hora en la zona de cordillera. Además, el viento zonda, que se prevé para General Lamadrid y General Felipe Varela, podría superar los 70 kilómetros por hora.

La alerta por niebla abarca los departamentos Vinchina, General Lamadrid, General Felipe Varela, Famatina, Chilecito y San Blas de los Sauces, donde se prevé la presencia de polvo en suspensión, lo que podría afectar la visibilidad. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades para garantizar la seguridad.

Etiquetas: la rioja alerta climática vientos niebla emergencia seguridad pública
TL;DR

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