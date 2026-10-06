Miércoles, 7 de Octubre 2026
Salud

Urgente traslado aéreo de un bebé a Córdoba por complicaciones médicas

Un bebé de 25 días fue trasladado de urgencia desde La Rioja a Córdoba para recibir atención cardiológica. Un operativo especial facilitó su llegada al centro de salud, asegurando su bienestar.

Redacción
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Un bebé de apenas 25 días fue trasladado de urgencia desde La Rioja hacia Córdoba en un avión sanitario debido a la falta de atención cardiológica en la provincia. La situación exigía una rápida intervención, y al llegar al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, se activó un operativo especial para su derivación.

Al aterrizar, una ambulancia se encargó del traslado del recién nacido al centro de salud privado en el barrio Colinas de Vélez Sarsfield. Para facilitar el recorrido, la Policía de Córdoba implementó un operativo de tránsito con aproximadamente cinco dotaciones de motocicletas que realizaron cortes de tránsito, además de contar con dos ambulancias: una para el bebé y otra de apoyo.

El comisario Diego Abregú informó que el traslado se realizó sin inconvenientes y que la bebé llegó en buen estado de salud para continuar con los estudios necesarios. “Gracias a Dios, el traslado resultó con éxito”, destacó el funcionario, subrayando la efectividad del operativo.

Etiquetas: la rioja córdoba avión sanitario traslado de urgencia salud policías de córdoba
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