Miércoles, 7 de Octubre 2026
Salud

Más de 2.000 mascotas fueron castradas gratis en La Rioja este año

Más de 2.000 castraciones gratuitas se realizaron en La Rioja este año, en el marco de la jornada internacional “Castralat”, buscando reducir la sobrepoblación animal y promover la tenencia responsable.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 25 min 2 min de lectura
Más de 2.000 mascotas fueron castradas gratis en La Rioja este año
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Más de 2.000 castraciones gratuitas han sido realizadas por el Ministerio de Salud de La Rioja a través de la Dirección de Zoonosis en lo que va del año, como parte de un esfuerzo para controlar la población de perros y gatos. Esta acción busca promover el bienestar animal y acompañar a las familias en el cuidado responsable de sus mascotas.

El pasado lunes, La Rioja participó en la Jornada Masiva de Castración de América Latina “Castralat: Juntos Podemos”, donde se otorgaron 70 turnos para esterilización gratuita. La directora de Zoonosis, Zamara Marchi, destacó la importancia de estas iniciativas para generar conciencia sobre la problemática de la sobrepoblación animal y fomentar políticas públicas efectivas.

Además de las castraciones, la Dirección de Zoonosis lleva a cabo campañas de vacunación antirrábica y desparasitación. Estas acciones están dirigidas a mejorar el cuidado integral de los animales y prevenir enfermedades que puedan afectar tanto a ellos como a sus dueños. Los turnos se entregan todos los lunes a partir de las 8.30, buscando facilitar el acceso a estos servicios.

La participación en jornadas como “Castralat” reafirma el compromiso de La Rioja en la promoción de políticas que beneficien tanto a los animales como a la comunidad, con la expectativa de aumentar la concienciación sobre la salud pública y el bienestar animal.

Etiquetas: la rioja zoonosis castraciones bienestar animal salud pública políticas públicas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6165 articles →

Artículos relacionados

Urgente traslado aéreo de un bebé a Córdoba por complicaciones médicas

Proyectos en la Legislatura de La Rioja buscan fortalecer la atención en salud pública

La nueva ley de VIH en La Rioja contará con una inversión histórica de 1.650 millones de pesos

Nuevo avance en el Hospital Vera Barros: se creará una unidad de donación de órganos

Jornada en la Legislatura: Abordaje del suicidio y su impacto en la comunidad riojana

Éxito en la Plaza 25 de Mayo: jornada de prevención cardiovascular atrae a la comunidad

La importancia de la atención temprana en emergencias cardíacas según Luis de la Fuente

Estudiantes de La Rioja participan en las primeras Olimpiadas de Salud Mental

La Rioja alcanza un récord de baja en nacimientos de madres adolescentes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar