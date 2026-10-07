Más de 2.000 mascotas fueron castradas gratis en La Rioja este año

Más de 2.000 castraciones gratuitas se realizaron en La Rioja este año, en el marco de la jornada internacional “Castralat”, buscando reducir la sobrepoblación animal y promover la tenencia responsable.

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Más de 2.000 castraciones gratuitas han sido realizadas por el Ministerio de Salud de La Rioja a través de la Dirección de Zoonosis en lo que va del año, como parte de un esfuerzo para controlar la población de perros y gatos. Esta acción busca promover el bienestar animal y acompañar a las familias en el cuidado responsable de sus mascotas.

El pasado lunes, La Rioja participó en la Jornada Masiva de Castración de América Latina “Castralat: Juntos Podemos”, donde se otorgaron 70 turnos para esterilización gratuita. La directora de Zoonosis, Zamara Marchi, destacó la importancia de estas iniciativas para generar conciencia sobre la problemática de la sobrepoblación animal y fomentar políticas públicas efectivas.

Además de las castraciones, la Dirección de Zoonosis lleva a cabo campañas de vacunación antirrábica y desparasitación. Estas acciones están dirigidas a mejorar el cuidado integral de los animales y prevenir enfermedades que puedan afectar tanto a ellos como a sus dueños. Los turnos se entregan todos los lunes a partir de las 8.30, buscando facilitar el acceso a estos servicios.

La participación en jornadas como “Castralat” reafirma el compromiso de La Rioja en la promoción de políticas que beneficien tanto a los animales como a la comunidad, con la expectativa de aumentar la concienciación sobre la salud pública y el bienestar animal.