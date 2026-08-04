Miércoles, 5 de Agosto 2026
La Rioja

Incendio en Guanchín: controlado pero con monitoreo activo en la región

El incendio en Guanchín, Chilecito, ha sido controlado tras días de arduo trabajo de brigadistas y bomberos. Las labores de monitoreo continuarán para prevenir reactivaciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Incendio en Guanchín: controlado pero con monitoreo activo en la región
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El incendio forestal en la zona de Guanchín, perteneciente al departamento Chilecito, ha sido controlado tras varios días de intenso trabajo por parte de brigadistas y bomberos. La coordinación del operativo estuvo a cargo del Sistema Provincial de Emergencias, que contó con la participación de equipos provinciales, nacionales y municipales.

Se realizaron acciones terrestres y se emplearon medios aéreos para contener el fuego en áreas de difícil acceso. Actualmente, los sectores uno y seis, que aún presentaban actividad, han sido sometidos a tareas de enfriamiento. No se reportan llamas ni humo en la zona, lo que indica un avance significativo en el control del incendio.

El responsable del operativo, David Barrera, destacó que los medios aéreos han concluido su intervención y han sido trasladados a San Luis. Brigadistas del Servicio Federal de Manejo del Fuego y de la Brigada de Incendios Forestales de La Rioja permanecerán en el área hasta el mediodía de este martes para llevar a cabo monitoreos y garantizar la estabilidad del sector afectado.

En la lucha contra el incendio, participaron efectivos de la Policía de La Rioja, Bomberos Voluntarios de Chilecito y Nonogasta, así como varios organismos provinciales y nacionales, además de empresas privadas que brindaron apoyo logístico.

Etiquetas: la rioja chilecito incendio forestal brigadistas gobierno provincial emergencias
TL;DR

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