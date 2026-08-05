Miércoles, 5 de Agosto 2026
La Rioja

Aumento en las boletas de luz: vecinos de La Rioja preocupados por la quita de subsidios

El aumento en las facturas de electricidad en La Rioja se debe a la reducción de subsidios y un nuevo esquema tarifario, afectando especialmente a los hogares que dependen de la electricidad para calefacción. Bolognesi recomendó optimizar el consumo para mitigar el impacto en los bolsillos.

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El presidente del Ente Único de Control de Privatizaciones (EUCOP), Remo Bolognesi, indicó que el aumento en las facturas de energía eléctrica en La Rioja se debe a la reducción de subsidios nacionales y a un nuevo esquema tarifario implementado a nivel país. Desde diciembre de 2023, los usuarios enfrentan un contexto complicado, donde se busca trasladar el costo real de la energía al consumidor.

Bolognesi destacó que la falta de gas natural en la provincia agrava la situación, ya que muchos hogares dependen de la electricidad para calefacción en invierno. Este aumento tarifario impacta significativamente en los ciudadanos, quienes deben afrontar mayores gastos. Además, el sistema tarifario actual establece distinciones entre usuarios subsidiados y no subsidiados, lo que puede llevar a facturas mucho más altas para quienes superan los límites de consumo.

A pesar de los desafíos, La Rioja se encuentra entre las provincias con tarifas finales más bajas del país, gracias al apoyo del Gobierno provincial. En este contexto, Bolognesi recomendó optimizar el consumo eléctrico, evitando "consumos vampiro" y realizando mantenimiento periódico de los electrodomésticos. También sugirió concentrar el uso de sistemas de calefacción en los ambientes utilizados con frecuencia para reducir costos.

Etiquetas: la rioja aumento tarifas energía eléctrica gobierno provincial subsidios nacionales crisis económica
TL;DR

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