Secuestro de 190 kilos de droga: un golpe al narcotráfico en el noroeste argentino

Un operativo en Catamarca permitió el secuestro de 190 kilos de droga destinados a La Rioja. La sofisticación de los métodos de contrabando resalta la necesidad de tecnología avanzada para combatir el narcotráfico.

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Un operativo reciente en la vecina provincia de Catamarca resultó en el secuestro de un total de 190 kilos de droga, destinada a abastecer a La Rioja y Catamarca. Inicialmente, se habían incautado cerca de 70 kilos de marihuana y un kilo de cocaína durante una primera revisión del camión sospechoso.

Las irregularidades estructurales en el semirremolque llevaron a los investigadores a profundizar el registro, utilizando un escáner de alta potencia y perros detectores para realizar una búsqueda más exhaustiva. En esta segunda fase, se encontraron casi 70 kilos más de cocaína y 40 kilos adicionales de marihuana, elevando el total del cargamento a cerca de 120 kilos de marihuana y alrededor de 70 kilos de cocaína.

El juez federal Miguel Ángel Contreras destacó la sofisticación y organización de las bandas narcocriminales, lo que evidencia la necesidad de contar con tecnología especializada para detectar estas maniobras. Este caso resalta la creciente preocupación por el tráfico de drogas en la región y la importancia de una respuesta coordinada entre las autoridades de diferentes jurisdicciones para desarticular las redes de narcotráfico.