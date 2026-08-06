Comienza el juicio a Federico Luna por la trágica muerte de Trini Ruarte en La Rioja

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El juicio oral y público contra Federico Luna, único acusado por la muerte de Trinidad «Trini» Ruarte, comenzará el 6 de agosto. Este evento marca el cierre de un proceso judicial que se ha extendido por varios meses, donde se analizarán las pruebas y se escucharán testimonios para determinar la responsabilidad del imputado en el siniestro vial que cobró la vida de la joven.

El abogado querellante, Sergio Gómez, expresó que la familia de Trinidad enfrenta este momento con la esperanza de que se haga justicia. En su declaración, resaltó la difícil travesía que han vivido desde el accidente, tanto en el ámbito judicial como emocional. Según Gómez, este juicio es un hito clave para quienes han luchado por el avance de la causa.

Con el inicio de las audiencias, se pasará a la fase más crucial del proceso, donde se evaluarán las responsabilidades en el incidente, un caso que ha impactado profundamente a la comunidad. Se espera que en los próximos días se fijen la fecha y hora para el desarrollo del debate.