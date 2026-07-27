El impacto del menemismo en la política actual: análisis desde La Rioja

Alberto Kohan advierte sobre la centralización del poder en la política argentina, señalando la exclusión sistemática y la urgencia de un cambio en las estrategias de liderazgo.

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La política contemporánea enfrenta un llamado urgente a reconsiderar las estrategias de liderazgo, según Alberto Kohan, exfuncionario argentino. Kohan advierte que la centralización del poder ha llevado a una exclusión sistemática en su ejercicio, lo que resalta la necesidad de un cambio significativo en la gestión del liderazgo político.

Desde la década de los noventa, las prácticas de liderazgo han dejado una herencia que requiere un análisis detallado. Kohan enfatiza que este estudio es fundamental para entender el impacto actual de estas estrategias en la política. Identificar las fallas en el ejercicio del poder permitirá formular propuestas que promuevan una mayor inclusión en la toma de decisiones.