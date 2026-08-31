Lunes, 31 de Agosto 2026
Espectáculos

Novedades en Netflix Argentina: series y películas imperdibles para esta semana

Netflix presenta una semana llena de estrenos en Argentina, incluyendo "Fito Páez: El mundo cabe en una canción" y "Punto de inflexión: Generación 11S". No te pierdas las novedades que marcarán la pauta en el streaming.

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Netflix presenta una nueva oferta de series y películas para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre, con varios estrenos destacados que prometen captar la atención de los usuarios. Entre ellos se encuentran "Al descubierto: Raygun, la breakdancer viral", que se estrena el 1 de septiembre, y "Punto de inflexión: Generación 11S", disponible desde el 2 de septiembre.

Además, "Fito Páez: El mundo cabe en una canción" y "Los caballeros" se incorporarán al catálogo el 3 de septiembre. Netflix busca así renovar su catálogo y mantenerse relevante en las conversaciones de los fanáticos del streaming.

También se anticipan nuevos lanzamientos para la semana siguiente, como "Al descubierto: Mr. T" el 8 de septiembre, y "La timonel" junto a "¡Llama a mi agente!: La película", ambos programados para el 10 de septiembre.

Etiquetas: argentina netflix estrenos series películas streaming
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