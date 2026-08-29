Diego Peretti brilla en una nueva serie argentina ideal para maratones de fin de semana.

El Reino, protagonizada por Diego Peretti, se destaca en Netflix al mezclar religión y política en una trama llena de secretos y ambiciones. No te pierdas este fenómeno argentino.

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El Reino ha ganado popularidad en Netflix como una de las series más destacadas de Argentina. Esta producción, protagonizada por Diego Peretti, entrelaza temas de religión, política y ambición en una narrativa cautivadora.

La historia se desarrolla en un ambiente donde los secretos y las luchas por el poder son constantes, creando un choque entre las convicciones religiosas y las aspiraciones políticas de los personajes. La serie ha logrado captar la atención del público, generando un gran interés por su complejidad temática.