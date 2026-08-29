Diego Peretti brilla en una nueva serie argentina ideal para maratones de fin de semana.

El Reino ha ganado popularidad en Netflix como una de las series más destacadas de Argentina. Esta producción, protagonizada por Diego Peretti, entrelaza temas de religión, política y ambición en una narrativa cautivadora.
La historia se desarrolla en un ambiente donde los secretos y las luchas por el poder son constantes, creando un choque entre las convicciones religiosas y las aspiraciones políticas de los personajes. La serie ha logrado captar la atención del público, generando un gran interés por su complejidad temática.