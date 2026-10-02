Cortes de energía en La Rioja: vecinos se preparan para días sin luz este fin de semana

EDELAR anuncia cortes programados de electricidad en la capital este fin de semana: el viernes en Atahualpa Yupanqui y el domingo en el Microcentro. Las interrupciones son esenciales para mejorar el servicio eléctrico.

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La interrupción programada del servicio eléctrico en la ciudad capital de La Rioja se llevará a cabo durante el fin de semana con el objetivo de optimizar la calidad del suministro y prevenir futuras fallas en la red. La Empresa de Distribución Eléctrica de La Rioja (EDELAR) ha anunciado que estas tareas de mantenimiento se realizarán en dos jornadas distintas.

El primer corte afectará al barrio Atahualpa Yupanqui el viernes 2 de octubre, con interrupciones de 08:00 a 10:00 h y nuevamente de 10:00 a 14:00 h. El segundo corte se llevará a cabo el domingo 4 de octubre en el Microcentro, donde el suministro se verá interrumpido de 08:00 a 12:00 h.

EDELAR explicó que las obras incluyen el retiro de cables deteriorados, el mantenimiento de transformadores y la renovación de postes. La empresa solicitó a los usuarios que tomen las precauciones necesarias y se disculpó por los inconvenientes ocasionados. Para más información, EDELAR ofrece su línea telefónica gratuita y sus redes sociales.