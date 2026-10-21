Miércoles, 21 de Octubre 2026
La Rioja

Intendentes de La Rioja se unen para enfrentar la crisis socioeconómica actual

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con intendentes de La Rioja para abordar la situación socioeconómica. Se enfatizó la necesidad de articular acciones para mantener la obra pública y los servicios esenciales, en un contexto de creciente preocupación económica.

Redacción
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El gobernador Ricardo Quintela se reunió con intendentes e intendentas de La Rioja para discutir la situación socioeconómica actual y establecer prioridades de gestión para las comunidades. Durante el encuentro, se evaluaron los desafíos que enfrentan los municipios y se destacó la necesidad de una colaboración efectiva entre la provincia y las comunas.

En el marco de una creciente preocupación por la economía, los jefes territoriales coincidieron en la importancia de mantener la obra pública y los servicios esenciales. Quintela enfatizó que las dificultades requieren un enfoque coordinado entre los distintos niveles de gobierno para abordar problemas críticos como el desempleo y la falta de servicios básicos.

El gobernador subrayó que la planificación y el diálogo continuo son fundamentales para ajustar las estrategias en respuesta a las fluctuaciones económicas y sociales. Este tipo de reuniones se han convertido en una práctica habitual de su gestión, buscando fortalecer la comunicación y asegurar que las políticas implementadas atiendan las realidades locales.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela intendentes reunión de trabajo política provincial obra pública
TL;DR

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