Intendentes de La Rioja se unen para enfrentar la crisis socioeconómica actual

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con intendentes e intendentas de La Rioja para discutir la situación socioeconómica actual y establecer prioridades de gestión para las comunidades. Durante el encuentro, se evaluaron los desafíos que enfrentan los municipios y se destacó la necesidad de una colaboración efectiva entre la provincia y las comunas.
En el marco de una creciente preocupación por la economía, los jefes territoriales coincidieron en la importancia de mantener la obra pública y los servicios esenciales. Quintela enfatizó que las dificultades requieren un enfoque coordinado entre los distintos niveles de gobierno para abordar problemas críticos como el desempleo y la falta de servicios básicos.
El gobernador subrayó que la planificación y el diálogo continuo son fundamentales para ajustar las estrategias en respuesta a las fluctuaciones económicas y sociales. Este tipo de reuniones se han convertido en una práctica habitual de su gestión, buscando fortalecer la comunicación y asegurar que las políticas implementadas atiendan las realidades locales.