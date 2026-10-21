Miércoles, 21 de Octubre 2026
La Rioja

Asueto administrativo en La Capital: trabajadores se preparan para un largo fin de semana.

El Municipio de la Capital ha decretado un asueto administrativo para el 6 de noviembre, asegurando la continuidad de servicios esenciales, cruciales para la atención de emergencias. Se prevé una gran participación en las actividades conmemorativas del Día del Empleado Municipal Argentino.

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Con motivo del Día del Empleado Municipal Argentino, se ha oficializado un decreto por parte del Municipio de la Capital, que establece un asueto administrativo para el viernes 6 de noviembre de 2026. Esta decisión busca anticipar las celebraciones de la fecha conmemorativa, que caerá el domingo 8 de noviembre. A pesar del asueto, los servicios esenciales y las guardias se mantendrán en funcionamiento para asegurar la atención a la comunidad.

Se ha aclarado que las áreas operativas clave coordinarán los turnos necesarios para evitar inconvenientes en la atención al público. Esto garantiza que, aunque sea un día de descanso, los servicios fundamentales seguirán operativos, lo cual es vital para la atención de emergencias. Esta medida refleja un reconocimiento hacia el trabajo de los empleados municipales, al mismo tiempo que destaca la importancia de una gestión pública efectiva.

A medida que se acerque la fecha, se anticipa un aumento en las actividades y celebraciones en la ciudad. Se espera que la comunidad participe masivamente en estas actividades, mostrando su aprecio por quienes contribuyen al bienestar de todos. La medida ha sido bien recibida, considerando que permite a los trabajadores disfrutar de un merecido descanso sin afectar la operatividad de los servicios públicos.

Etiquetas: municipalidad la rioja asueto administrativo día del empleado municipal servicios esenciales atención a la comunidad
TL;DR

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