La Rioja participó de la 2da reunión del Consejo de Seguridad Interior

El Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, participó ayer de la 2° «Reunión del Consejo de Seguridad Interior» que se realizó en la Ciudad de Mendoza. El mismo, estuvo presidido por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, contó también con la presencia del Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona y el de Defensa, Luis Petri.

Durante toda la jornada se abordaron programas sobre diferentes ejes como lucha contra el narcotráfico, el registro de precursores químicos, la conformación del Consejo de Seguridad en Espectáculos Deportivos, el Anillo Digital, para el fortalecimiento del control vehicular en las rutas argentinas, el sistema de búsqueda de personas y el de comunicaciones policiales.

En este marco, el Ministro Zárate se refirió a la necesidad de pensar y ejecutar estrategias Federales reales, que deben dejar de ser solo declamaciones y transformarse en acciones concretas. «Los riojanos y riojanas tienen derecho de participar en el desarrollo, y para ello la Nación tiene que enviar los fondos que por derecho nos corresponden», sostuvo durante su elocución.

En este mismo sentido hizo referencia a la demanda que la provincia realizó en la Corte Suprema de Justicia indicando que «esos fondos que La Rioja no recibe son patrulleros que no se pueden comparar, menos cámaras, salarios que no podemos mejorar, muchísimos recursos que dejamos de tener porque Nación no transfiere lo que por derecho nos corresponde».

Por último solicitó a la Ministra de Seguridad Nacional que interceda en las gestiones ante el Presidente, asegurando que la provincia de La Rioja en la persona del Gobernador Ricardo Quintela, siempre acompañará en aquello que considere que beneficia a todo el pueblo, pero de ninguna manera apoya acciones que vayan en detrimento de riojanos y riojanas, de los argentinos en general.

