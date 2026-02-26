Andino Sport Club busca un nuevo rumbo tras la salida de Medina y la llegada de Brizuela como DT

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Andino Sport Club ha tomado la decisión de despedir al entrenador Miguel Medina tras una derrota de 1-3 en su debut en el Torneo Provincial de Clubes frente a Ferroviario de Milagro. Esta situación llevó a la Comisión Directiva a finalizar su ciclo al frente del equipo de Primera División.

En su lugar, Gabriel Brizuela asumió como nuevo director técnico, comenzando su trabajo inmediatamente con una práctica en el predio del Colegio Médico. Brizuela, quien cuenta con experiencia previa en clubes como Tesorieri y Rioja Juniors, estará acompañado por Diego Luque y Cristian Agüero como colaboradores.

El equipo se prepara para enfrentar a Tiro Federal en Chamical este sábado a las 17.00, buscando revertir la situación y sumar puntos en la segunda fecha de la Zona A. Este cambio de entrenador refleja la urgencia del club por mejorar su rendimiento y revitalizar el ambiente interno.