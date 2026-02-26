Viernes, 27 de Febrero 2026
Andino Sport Club busca un nuevo rumbo tras la salida de Medina y la llegada de Brizuela como DT
Andino Sport Club busca un nuevo rumbo tras la salida de Medina y la llegada de Brizuela como DT

Andino Sport Club despidió a Miguel Medina tras una derrota 1-3 ante Ferroviario. Gabriel Brizuela asume como nuevo DT, buscando recuperar puntos en la próxima fecha contra Tiro Federal en Chamical.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día
El Andino Sport Club ha tomado la decisión de despedir al entrenador Miguel Medina tras una derrota de 1-3 en su debut en el Torneo Provincial de Clubes frente a Ferroviario de Milagro. Esta situación llevó a la Comisión Directiva a finalizar su ciclo al frente del equipo de Primera División.

En su lugar, Gabriel Brizuela asumió como nuevo director técnico, comenzando su trabajo inmediatamente con una práctica en el predio del Colegio Médico. Brizuela, quien cuenta con experiencia previa en clubes como Tesorieri y Rioja Juniors, estará acompañado por Diego Luque y Cristian Agüero como colaboradores.

El equipo se prepara para enfrentar a Tiro Federal en Chamical este sábado a las 17.00, buscando revertir la situación y sumar puntos en la segunda fecha de la Zona A. Este cambio de entrenador refleja la urgencia del club por mejorar su rendimiento y revitalizar el ambiente interno.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

