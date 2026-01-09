Sábado, 10 de Enero 2026
La selección de leyendas de Argentina cae ante Uruguay en reñido duelo de fútbol playa

Un partido de fútbol histórico reunió a íconos argentinos y uruguayos en la Playa Deportiva de la Parada 9 de Playa Mansa. Uruguay se impuso 5-2, dejando abierta la posibilidad de una revancha.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día
La selección de leyendas de Argentina cae ante Uruguay en reñido duelo de fútbol playa
En un encuentro amistoso de fútbol en la Playa Deportiva de la Parada 9 de Playa Mansa, las selecciones de Argentina y Uruguay se enfrentaron en un partido donde la historia del fútbol se hizo presente. Los equipos, compuestos por figuras icónicas como Ariel Ortega, Ezequiel Lavezzi, y Diego Forlán, ofrecieron un espectáculo emocionante bajo el sol veraniego, con entrada libre y gratuita.

El marcador fue abierto rápidamente por Uruguay, gracias a una combinación entre Rubén Paz y Diego Godin. Sin embargo, Argentina respondió de inmediato con un gol de Lavezzi, llevando el juego a un empate que se mantuvo hasta el descanso. En la segunda mitad, Uruguay tomó la delantera nuevamente con un gol de Cebolla Rodríguez y, más tarde, Diego Forlán amplió la ventaja a 4-2, antes de que Matías Cabrera sellara el juego con un 5-2 definitivo.

A pesar de la notable diferencia en planteles, Argentina no pudo mantener el ritmo ante un equipo uruguayo más preparado. Tras el encuentro, los jugadores expresaron su deseo de una revancha antes de que culmine la temporada de verano, aunque no hay un partido anunciado por el momento.

Etiquetas: argentina fútbol partido amistoso uruguay deporte verano
