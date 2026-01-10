Domingo, 11 de Enero 2026
Santiago Brito propone un Major para Argentina: un nuevo desafío para el golf nacional.

Argentina, reconocido como el líder en pádel, enfrenta desafíos económicos para albergar un Major de Premier Padel. Aunque el Parque Roca tiene la infraestructura necesaria, la falta de viabilidad financiera limita su implementación. La posibilidad de más fechas en el calendario es un deseo popular, pero depende de decisiones externas. ¿Podrá Argentina superar estos obstáculos y consolidar su posición en el pádel mundial?

La posibilidad de que Argentina albergue un Major de Premier Padel enfrenta obstáculos económicos, según Santiago Brito, presidente de la Asociación de Pádel Argentino (APA). A pesar de que el país es reconocido como el número uno en pádel, Brito señala que la viabilidad financiera es un factor determinante para organizar un evento de esta magnitud.

El directivo destacó que el Parque Roca posee la infraestructura necesaria para llevar a cabo un Major, con suficientes instalaciones para las canchas requeridas. Sin embargo, enfatizó que la decisión final depende de aspectos económicos más que de la capacidad del recinto.

Brito también comentó sobre la demanda de más fechas en el calendario de Premier Padel, indicando que aumentar la cantidad de torneos en Argentina podría beneficiar tanto a los jugadores como a la promoción del deporte, dado el gran interés que genera en el público.

argentina pádel santiago brito premier padel deportes infraestructura
