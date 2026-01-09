Sábado, 10 de Enero 2026
Scaloni genera controversia con sus declaraciones sobre la final de Argentina ante España

Lionel Scaloni expresó su conexión emocional con España antes de la Finalissima, destacando su respeto por el país y su aprecio por Luis de la Fuente, su antiguo maestro. El partido se jugará el 27 de marzo de 2026 en Lusail.

El próximo 27 de marzo de 2026, Argentina se enfrentará a España en un esperado duelo que se llevará a cabo en el estadio de Lusail, el mismo lugar donde la selección albiceleste conquistó la Copa del Mundo. Este partido, conocido como la Finalissima, ha captado la atención de los aficionados, especialmente por las declaraciones de su entrenador, Lionel Scaloni.

Scaloni, quien ha vivido muchos años en España y tiene lazos personales con el país, expresó su cariño hacia la nación europea. Aunque destacó que el encuentro será "a cara de perro", también afirmó: "Si no gana Argentina y gana España, yo estaré contento", generando revuelo entre los seguidores. Además, el técnico se mostrará emocionado por enfrentar a Luis de la Fuente, su exprofesor durante su formación como entrenador.

Con ambos equipos en la mira, la expectativa por este enfrentamiento entre campeones crece, prometiendo un espectáculo emocionante para los aficionados al fútbol.

Etiquetas: argentina fútbol finalissima lionel scaloni españa qatar
