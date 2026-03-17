Martes, 17 de Marzo 2026
Actualización sobre la situación laboral: 2.000 contratos en la provincia hasta fin de mes
Economía

Un nuevo decreto exige la actualización de datos para 2.000 contratados del Ejecutivo Provincial. El trámite online debe completarse antes del 30 de abril para evitar problemas en los pagos.

Redacción Equipo Editorial
© NeboAI 2025

El nuevo proceso de actualización obligatoria de datos para aproximadamente 2.000 personas con contratos de locación de servicios en el Ejecutivo Provincial ya está en marcha. El Decreto 158 establece que este trámite se realiza de forma completamente online, permitiendo a los monotributistas validar su información mensual.

Carlos Medina, subsecretario de Capital Humano, explicó que la iniciativa es una continuación de un trabajo iniciado en 2023 y subrayó que el objetivo principal es la validación de datos existentes, sin segundas intenciones. “Básicamente, es validar los datos que ya tenemos”, afirmó.

Los contratados deben acceder al sitio contratados.gob.ar para completar su información personal, incluyendo el domicilio especial y otros datos necesarios para la administración pública provincial. Es crucial que este proceso se realice antes del 30 de abril para evitar problemas administrativos en el cobro de las locaciones.

Etiquetas: la rioja decreto 158 actualización de datos gobierno provincial contratación de servicios pospandemia
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

