Actualización sobre la situación laboral: 2.000 contratos en la provincia hasta fin de mes

El nuevo proceso de actualización obligatoria de datos para aproximadamente 2.000 personas con contratos de locación de servicios en el Ejecutivo Provincial ya está en marcha. El Decreto 158 establece que este trámite se realiza de forma completamente online, permitiendo a los monotributistas validar su información mensual.
Carlos Medina, subsecretario de Capital Humano, explicó que la iniciativa es una continuación de un trabajo iniciado en 2023 y subrayó que el objetivo principal es la validación de datos existentes, sin segundas intenciones. “Básicamente, es validar los datos que ya tenemos”, afirmó.
Los contratados deben acceder al sitio contratados.gob.ar para completar su información personal, incluyendo el domicilio especial y otros datos necesarios para la administración pública provincial. Es crucial que este proceso se realice antes del 30 de abril para evitar problemas administrativos en el cobro de las locaciones.