Martes, 17 de Marzo 2026
Aumento de combustibles: vecinos de La Rioja se preparan para nuevos costos
Economía

Aumento de combustibles: vecinos de La Rioja se preparan para nuevos costos

Las estaciones de servicio en la Capital ajustaron sus precios con incrementos de hasta el 8%, reflejando la inestabilidad del crudo. Este aumento afecta a transportistas y consumidores, generando preocupación en la economía local.

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Este lunes, las estaciones de servicio en la Capital realizaron un ajuste en sus precios, con incrementos que alcanzan hasta el 8%. Este aumento se debe a la inestabilidad del precio internacional del crudo, influenciada por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Los precios varían entre el 6% y el 8% dependiendo del tipo de combustible, afectando a los conductores en la región. Estaciones como AXION Energy, Refinor y YPF han actualizado sus tarifas; por ejemplo, en AXION Energy de la Zona Sur, la nafta Súper se ofrece a $1.879, mientras que la Quantium alcanza los $2.149.

Este fenómeno impacta no solo a los usuarios particulares, sino también a sectores económicos que dependen del combustible para sus operaciones. La preocupación por la inflación y el aumento del costo de vida se hace evidente entre los consumidores, quienes manifiestan su descontento ante los ajustes constantes en los precios.

Con la posibilidad de que estos incrementos continúen si la inestabilidad en Medio Oriente persiste, el mercado está a la espera de medidas que puedan mitigar el impacto en la economía local y ofrecer cierta estabilidad a los precios de los combustibles.

Etiquetas: la rioja combustibles incremento de precios economía inflación transporte
TL;DR

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