Crisis en la industria argentina: metalmecánica y textiles enfrentan severas dificultades

Los sectores de textiles y metalmecánica en Argentina están enfrentando una crisis significativa, con caídas interanuales del 36% y 18% respectivamente. Esta situación es resultado de la combinación de un aumento en las importaciones y una disminución en la demanda local.
El impacto en la industria ha generado preocupación entre los productores y trabajadores, quienes sufren las consecuencias de un mercado en declive. Se espera que estas tendencias continúen afectando la producción y el empleo en los próximos meses, a menos que se implementen medidas efectivas.