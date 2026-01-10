Crisis en la industria argentina: metalmecánica y textiles enfrentan severas dificultades

La industria argentina enfrenta un colapso, con caídas interanuales del 36% en textiles y del 18% en metalmecánica, evidenciando la crisis por importaciones y baja demanda.

Los sectores de textiles y metalmecánica en Argentina están enfrentando una crisis significativa, con caídas interanuales del 36% y 18% respectivamente. Esta situación es resultado de la combinación de un aumento en las importaciones y una disminución en la demanda local.

El impacto en la industria ha generado preocupación entre los productores y trabajadores, quienes sufren las consecuencias de un mercado en declive. Se espera que estas tendencias continúen afectando la producción y el empleo en los próximos meses, a menos que se implementen medidas efectivas.