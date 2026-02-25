Desempleo en aumento: Colortex despedirá a 4.000 trabajadores en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La situación en la fábrica Colortex se vuelve cada vez más crítica, con un incremento en los despidos dentro de la industria textil en La Rioja. Myriam Espinosa, secretaria de Trabajo, explicó que el incumplimiento en el pago comprometido para el 20 de febrero llevó a la implementación de una medida de fuerza en la empresa, que emplea a aproximadamente 150 personas.

Espinosa relacionó la crisis de Colortex con un contexto económico desfavorable que afecta a diversos sectores en el país. La funcionaria recordó el cierre de otras fábricas como Luxo y la caída del consumo, lo que ha desencadenado una pérdida de más de 4.000 empleos en el Parque Industrial y comercios desde el inicio de la gestión de Milei. Esta cifra solo incluye a quienes se han presentado en la Secretaría de Trabajo, dejando fuera acuerdos directos no registrados.

Además, Espinosa expresó su preocupación por la reinserción laboral de los despedidos y cuestionó al Gobierno Nacional por no considerar este aspecto al abrir las importaciones. Un informe reciente también revela un aumento en el endeudamiento familiar, destinado a cubrir necesidades básicas como alimentos y servicios.