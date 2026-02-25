Viernes, 27 de Febrero 2026
Desempleo en aumento: Colortex despedirá a 4.000 trabajadores en La Rioja
Economía

Desempleo en aumento: Colortex despedirá a 4.000 trabajadores en La Rioja

La crisis en Colortex se profundiza con despidos en la industria textil de La Rioja. Se han perdido más de 4.000 empleos en el sector, afectando gravemente la economía local. ¿Qué medidas se tomarán para la reinserción laboral?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La situación en la fábrica Colortex se vuelve cada vez más crítica, con un incremento en los despidos dentro de la industria textil en La Rioja. Myriam Espinosa, secretaria de Trabajo, explicó que el incumplimiento en el pago comprometido para el 20 de febrero llevó a la implementación de una medida de fuerza en la empresa, que emplea a aproximadamente 150 personas.

Espinosa relacionó la crisis de Colortex con un contexto económico desfavorable que afecta a diversos sectores en el país. La funcionaria recordó el cierre de otras fábricas como Luxo y la caída del consumo, lo que ha desencadenado una pérdida de más de 4.000 empleos en el Parque Industrial y comercios desde el inicio de la gestión de Milei. Esta cifra solo incluye a quienes se han presentado en la Secretaría de Trabajo, dejando fuera acuerdos directos no registrados.

Además, Espinosa expresó su preocupación por la reinserción laboral de los despedidos y cuestionó al Gobierno Nacional por no considerar este aspecto al abrir las importaciones. Un informe reciente también revela un aumento en el endeudamiento familiar, destinado a cubrir necesidades básicas como alimentos y servicios.

Etiquetas: la rioja colortex despidos industria textil economía empleo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

Artículos relacionados

El dólar mayorista sigue en alza y alcanza un nuevo récord en La Rioja

Gobernador Quintela y UNIR buscan soluciones ante la crisis industrial en la provincia

Más de 4.000 empleos en La Rioja se pierden: impacto en el mercado laboral local
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar